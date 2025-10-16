Palmeiras aplasta a Bragantino

Palmeiras, dirigido por el potugués Abel Ferreira, consiguió una importante goleada de remontada contra Bragantino 5-1, pese a que jugó sin varios de sus principales jugadores, como el argentino Aníbal Moreno, el uruguayo Facundo Torres y el paraguayo Gustavo Gómez, cedidos a sus selecciones.

La victoria le permitió al equipo paulista mantenerse aislado en el primer lugar de la clasificación, con 61 puntos y 3 de ventaja sobre Flamengo (58) , su escolta y mayor amenaza, que goleó este miércoles por 3-0 a Botafogo.

En un primer tiempo más parejo Bragantino consiguió resistir a la fuerte presión del Palmeiras y abrió el marcador a los 37 minutos gracias a un penalti marcado tras revisión del VAR y convertido en gol por Jhon Jhon. Pero el líder empató en el último minuto de la primera mitad con un cabezazo de Bruno Fuchs.

En el segundo tiempo, sin embargo, Palmeiras fue una total apisonadora, liderado principalmente por Vitor Roque. El exdelantero del Barcelona anotó el segundo del Palmeiras en el minuto 57 al aprovechar un rebote dentro del área.

El centro delantero Felipe Anderson anotó el tercero a los 27 minutos tras una jugada de Allan en la que Vitor Roque tuvo participación importante. Diez minutos después el argentino Jose Manuel ‘Flaco’ López, que desembarcó este mismo miércoles en São Paulo tras haber actuado con la selección de su país, anotó el cuarto tras una asistencia de Vitor Roque.

Y el quinto salió a los 43 minutos nuevamente de los pies de Vitor Roque, que recibió un pase de Allan, se deshizo de dos marcadores con facilidad y disparó cruzado. Con las dos anotaciones de este miércoles, Vitor Roque subió al tercer lugar en la lista de goleadores, con doce tantos, tras Kaio Jorge, que ha anotado 15 dianas para Cruzeiro, y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, autor de 14 para Flamengo.

Las victorias de hoy de Palmeiras y Flamengo convierten el partido entre ambos del próximo domingo en el Maracaná por la vigésimo novena jornada prácticamente en una final anticipada de la Liga, ya que los paulistas pueden aumentar a seis puntos la distancia sobre sus escoltas o los cariocas igualar al líder.

Flamengo mantuvo a Palmeiras en su mira al golear por 0-3 en el clásico con Botafogo, actual campeón brasileño y de la Libertadores, en un partido decisivo. Tras un primer tiempo más parejo en que Botafogo tuvo más oportunidades de gol, Flamengo abrió el marcador en los últimos minutos del primer tiempo tras una gran jugada de Arrascaeta, que superó la marcación del venezolano Jeferson Savarino, y el remate final de Pedro. Luiz Araújo anotó el segundo para Flamengo a los 24 minutos del segundo tiempo tras recibir una asistencia de Pedro.

Y el tanto definitivo lo anotó casi al final del partido el ecuatoriano Gonzalo Plata, que remató de cabeza una asistencia del colombiano Jorge Carrascal. EFE