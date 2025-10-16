Cristiano Ronaldo encabeza la lista de futbolistas mejor pagados; Lamine Yamal debuta en el ‘Top 10’

Cristiano Ronaldo, líder del ránking desde 2019, regresó a la cima gracias a su contrato con el Al Nassr de Arabia Saudí, percibiendo 239 millones de euros entre su salario y patrocinios. Solo el boxeador Floyd Mayweather ha superado las cifras de ingresos anuales del portugués en la historia de la lista Forbes.

La irrupción de Lamine Yamal lo convierte en el jugador más joven de la élite. El futbolista del Barcelona percibe 28 millones de euros de su club y 8,5 millones de sus patrocinadores. Su popularidad se ha disparado, duplicando su audiencia en redes sociales hasta casi 77 millones de seguidores.

El segundo puesto del ránking es para el argentino Lionel Messi, quien, a sus 38 años, ingresa 111 millones de euros, con una particularidad: gana más por sus patrocinadores (60 millones) que por su actividad futbolística (51 millones) en la MLS.

Completando el podio, el francés Karim Benzema (Al-Ittihad) se sitúa tercero con 89 millones de euros. El primer jugador de un club europeo en la lista es el francés Kylian Mbappé (cuarto con 81 millones), quien obtiene la mayor parte de sus ingresos del fútbol (60 millones), a diferencia de Messi.

Otros jugadores destacados en el ‘top 10’ son el noruego Erling Haaland (Manchester City) en el quinto lugar con 68 millones; el brasileño Vinicius Jr (Real Madrid), sexto con 51 millones; y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool), séptimo con 47 millones. Los últimos puestos son para el senegalés Sadio Mané (Al Nassr) con 46 millones, el inglés Jude Bellingham (Real Madrid) con 37 millones, y el ya mencionado Lamine Yamal.

En conjunto, Forbes estima que los diez futbolistas mejor pagados del mundo ganarán 808 millones de euros durante la campaña 2025-2026. Este total ha bajado casi un 4% respecto al año anterior, principalmente por la salida de Neymar Jr, quien fue el número 3 en 2024 (94 millones) y ha caído del ránking tras su vuelta al Santos.

LaLiga es la liga mejor representada con cuatro jugadores (Mbappé, Bellingham, Vinicius y Yamal), seguida por la Saudi Pro League con tres (Ronaldo, Benzema y Mané), y la Premier League con dos (Haaland y Salah). Messi sigue siendo el único representante de la MLS. Además, la lista muestra un cambio generacional, con cinco de los diez futbolistas menores de 30 años (Yamal, 18, y Bellingham, 22), lo que reduce la edad promedio de la lista a su nivel más bajo en cinco años.

Fuente: EFE