Con su estelar actuación en el partido contra Hungría, el atacante luso elevó su cuenta personal a 40 goles en partidos clasificatorios. Esta cifra le permitió dejar atrás al guatemalteco, ex delantero de Olimpia, Carlos “Pescadito” Ruiz, quien ostentaba el récord anterior con 39 tantos.

El encuentro, clave para el camino de Portugal rumbo al próximo Mundial, tuvo al “bicho” como protagonista absoluto. El delantero de 39 años anotó un doblete, ambos en la primera mitad. El primer gol llegó a los 22 minutos, capitalizando un centro de Nélson Semedo al segundo palo que remató con comodidad. Su segunda conquista llegó al minuto 48, con una gran volea tras recibir una asistencia precisa de Nuno Mendes desde la izquierda.

Con estos dos goles, la estrella portuguesa no solo sobrepasó a Carlos “Pescadito” Ruiz, sino que también consolidó una ventaja considerable sobre el argentino Lionel Messi, quien registra hasta la fecha 36 goles en eliminatorias mundialistas. La hazaña reafirma la vigencia y el inmenso legado de CR7 en el fútbol internacional, consolidándolo en la cima de esta prestigiosa tabla histórica.

Los registros del delantero portugués continúan en ascenso. Con sus más recientes anotaciones, Cristiano Ronaldo suma un impresionante total de 947 goles a lo largo de su carrera profesional. El jugador se acerca, paso a paso, a la emblemática y casi inalcanzable cifra de los 1.000 goles, un hito al alcance de muy pocos en la historia del deporte.

El delantero que actualmente milita en el Al-Nassr F. C. de la Liga Profesional Saudí, mantiene la expectativa de seguir ampliando su récord en los próximos encuentros de clasificación, asegurando su lugar como una de las figuras más importantes y una referencia obligada en las fases eliminatorias del fútbol mundial.

