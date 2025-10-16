La salvadoreña Cerén anota dos goles, pero Atlas cae ante América en el Apertura mexicano

América fue de menos a más y se impuso con dos goles de Kiana Palacios, uno de último instante, y uno de Alexa Soto. Cerén fue la heroína de Atlas con sus dos dianas.

Las Águilas acosaron a las Rojinegras en el inicio del partido, luego atacaron por las bandas y en el minuto 29 tomaron ventaja con un gol de Soto a pase de Monserrat Saldívar.

Hasta ese momento todo transcurrió acorde con los pronósticos, en favor de las azulcremas del entrenador español Angel Villacampa, pero en el 39 Cerén sacó provecho de un error de la defensa y, tras burlar a dos zagueras en el área, puso el 1-1 con un toque de derecha.

Atlas no se asustó ante el poderoso oponente y en el 45+1 tomó ventaja con un penalti cobrado por Cerén, quien llegó a 10 goles en el campeonato.

América presionó y en el 57 empató con un gol de Palacios con asistencia de Alondra Cabanillas, a partir de lo cual el duelo continuó con mucho tránsito en mitad de la cancha.

En el descuento, América se fue encima del rival y en el último minuto sacó provecho de una falta en el área; Palacios convirtió el penalti, su décimo tanto del torneo para darle la victoria a las Águilas que siguieron en el tercer lugar con 11 triunfos, 2 empates, 3 reveses y 35 puntos, 3 menos que el Tigres UANL y 1 abajo del campeón Pachuca.

La decimosexta y penúltima fecha del campeonato tendrá el sábado al líder Tigres UANL, equipo de la campeona mundial Jenni Hermoso, en su estadio ante el San Luis, y en domingo al Pachuca como local frente a las Chivas de Guadalajara.

Este jueves el Pumas UNAM recibirá al Juárez FC; el viernes jugarán Querétaro-Cruz Azul, Necaxa-Toluca y Santos Laguna-Mazatlán.

El domingo, antes del duelo del Pachuca, el Puebla recibirá al Tijuana y Monterrey al León.