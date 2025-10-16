Tres Porteros en un partido: La hazaña de Marruecos en el Mundial Sub 20

El inédito suceso se concretó en el minuto 123 del alargue, cuando el seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, ordenó el ingreso del tercer arquero, Abdelhakim El Mesbahi, específicamente para afrontar la definición desde los once metros.

Aunque la sustitución de un portero antes de una tanda de penales una estrategia conocida —como la que aplicó Louis van Gaal en Brasil 2014, retirando a Jesper Cillessen para dar paso a Tim Krul, quien atajó dos tiros y clasificó a Países Bajos—, la situación de Marruecos fue única: El Mesbahi se convertía en el tercer guardameta utilizado en el mismo partido.

Apenas existe un registro similar en la historia del fútbol, aunque con matices: un partido de 1986 entre West Ham y Newcastle United donde el defensa Alvin Martin marcó un triplete a tres porteros distintos, dos de ellos improvisados jugadores de campo debido a las lesiones. También existen casos de selecciones que usaron a sus tres arqueros a lo largo de un mismo Mundial, como Francia (1978), Bélgica y Checoslovaquia (1982), Grecia (1994), Países Bajos y Portugal (2014), Arabia Saudí y Túnez (2018), y Brasil (2022), pero nunca los tres en el mismo encuentro.

El caso de Marruecos se debió a una combinación de lesión y decisión táctica. Yanis Benchaouch, el portero titular y figura del Mónaco, se lesionó en el minuto 63 y fue reemplazado por el segundo arquero, Ibrahim Gomis. La actuación de Gomis no fue segura, y un error suyo casi permite a Francia anotar el 2-1 en el minuto 116.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Siete minutos después, el técnico Ouahbi decidió emular la jugada de Van Gaal, enviando a El Mesbahi al campo. El Mesbahi, del equipo de las Fuerzas Armadas de Marruecos, ingresó con una toalla y una botella con pegatinas que detallaban el historial de los posibles lanzadores franceses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Mesbahi solo acertó el lado del lanzamiento en el sexto y último penalti, a cargo de N’Guessam, un delantero que había errado una ocasión clara minutos antes. El Mesbahi aguantó el disparo ajustado al poste derecho y lo sacó con la punta de los dedos. La arriesgada táctica de Ouahbi dio resultado: Marruecos ganó 5-4 en los penales.

Lo demás es historia. Marruecos se clasificó para su primera final mundialista, derrotó a Francia y dejó un récord casi insuperable en el fútbol: la utilización de sus tres arqueros en un mismo partido.

Fuente: EFE