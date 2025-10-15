Marruecos elimina a Francia y avanza a la final del Mundial Sub 20

El encuentro, disputado en Chile, tuvo un final de infarto, donde el estratega de Marruecos decidió darle una oportunidad al tercer guardameta, Abdelhakim Mesbahi, justo para la tanda desde el punto blanco. Esta arriesgada estrategia resultó exitosa: Mesbahi, el héroe inesperado, atajó el disparo del francés Djylian N’guessan.

Además, el jugador galo Gady Beyuku falló su cobro al estrellar la pelota en el palo, mientras que por el lado marroquí, Mohamed Hamony también erró su lanzamiento.

Marruecos, que ya había demostrado su potencial al vencer a potencias como España y Brasil en la fase de grupos, chocará en la final del domingo contra el ganador del encuentro que esta noche disputan Argentina y Colombia en el Estadio Nacional de Santiago.

El partido en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso fue muy cerrado. El gol de Marruecos llegó en el minuto 32 de manera peculiar: tras un penal provocado por Andréa Leborgne, el delantero Yassir Zabiri falló el tiro, pero el balón rebotó en la espalda del portero francés Lisandru Olmeta y se introdujo en su propio arco.

Francia consiguió el empate en el minuto 59, luego de un desborde por la derecha de Moustapha Dabo, que terminó asistiendo a Lucas Michal para que este solo tuviera que empujar la pelota. El resultado se mantuvo hasta el final de la prórroga, a pesar de que Francia sufrió la expulsión de Rabby Nzingoula en el 107’ y Marruecos tuvo que reemplazar a su portero titular, Yanis Benchaouch, por lesión en el 64’.

La entrada de Mesbahi a segundos de finalizar la prórroga selló el pase histórico de Marruecos a la final.

Alineaciones:

Marruecos: Yanis Benchaouch (Ibrahim Gomis, 64 -Abdelhakim Mesbahi, 120+5-) - Taha Majni (Younes Elbahraoui, 120+1), Ismael Baouf, Smail Bakhty, Fouad Zahouani - Naim Byar, Yassine Khalifi - Othmane Maamma (Mohamed Hamony, 120+1), Houssam Essadak (Saad El Haddad, 58), Gessime Yassine (Ilias Boumassaaoudi, 120+1) - Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.

Francia: Lisandru Olmeta - Gady-Pierre Beyuku, Noham Kamara, Elyaz Zidane, Justin Bourgault (Steven Baseya, 111) - Andrea Le Borgne (Tadjidine Mmadi, 46), Fode Sylla (Moustapha Dabo, 46), Mayssam Benama (Gabin Bernardeau, 120+3) - Ilane Toure (Djylian Nguessan, 90), Anthony Bermont (Rabby Nzingoula, 87), Lucas Michal. DT: Bernard Diomede.

Fuente: APF