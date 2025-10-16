Yamal, en el Top 10 de futbolistas mejor pagados

El joven español Lamine Yamal cierra una lista liderada por el portugués Cristiano Ronaldo y en la que el astro argentino Lionel Messi ocupa la segunda posición.

El diario económico Forbes cifra en 43 millones de dólares anuales los ingresos de Yamal, que renovó el pasado mes de mayo hasta 2031 con el Barça.

De esa cifra, unos 10 millones serían generados por los patrocinios del joven con marcas como Adidas. Un monto nada desdeñable para un futbolista al inicio de su carrera, pero que empequeñece al compararla con los 280 millones de dólares que estaría ganando Ronaldo.

El cinco veces Balón de Oro, que aterrizó a finales de 2022 en el campeonato saudita de la mano del Al Nassr, recibiría 230 millones de dólares de salario por parte de su club, además de obtener otros 50 millones de dólares gracias a su imagen, todavía muy atractiva para marcas de todo tipo.

El impacto de los salarios sauditas sitúa también al francés Karim Benzema en el tercer puesto (104 millones de dólares) y al senegalés Sadio Mané (54 millones) en la octava posición.

Messi, que tras su salida del fútbol europeo puso rumbo a Estados Unidos, destaca por generar más de la mitad de sus 130 millones de euros en patrocinios: hasta 70 millones según Forbes.

El club que más jugadores tiene en este Top 10 es el Real Madrid, con Kylian Mbappé (4º), Vinúcius Jr (6º) y Jude Bellingham (9º). Erling Haaland (5º) y Mohamed Salah (7º), rivales en la lucrativa Premier League, completan la nómina.

Ranking de fútbolistas mejor pagados según Forbes:

1. Cristiano Ronaldo (POR/Al Nassr): 280 millones de dólares

2. Lionel Messi (ARG/Inter de Miami): 130 millones

3. Karim Benzema (FRA/Al Ittihad): 104 millones

4. Kylian Mbappé (FRA/Real Madrid): 95 millones

5. Erling Haaland (NOR/Manchester City): 80 millones

6. Vinícius Jr (BRA/Real Madrid): 60 millones

7. Mohamed Salah (EGY/Liverpool): 55 millones

8. Sadio Mané (SEN/Al Nassr): 54 millones

9. Jude Bellingham (ENG/Real Madrid): 44 millones

10. Lamine Yamal (ESP/FC Barcelona): 43 millones

