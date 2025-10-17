Conmebol anuncia árbitros de Colombia y Brasil para las semifinales de la Sudamericana

Asunción, 17 oct (EFE).- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este viernes la designación de árbitros de Colombia y Brasil para los partidos de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, que se disputarán la próxima semana.