Fútbol Internacional

Conmebol anuncia árbitros de Colombia y Brasil para las semifinales de la Sudamericana

Asunción, 17 oct (EFE).- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este viernes la designación de árbitros de Colombia y Brasil para los partidos de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, que se disputarán la próxima semana.

Por EFE
17 de octubre de 2025 - 18:55
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2366

El organismo regional informó que el partido entre el ecuatoriano Independiente del Valle y el brasileño Atlético Mineiro, que se medirán el siguiente martes en el estadio Banco Guayaquil de Quito, será arbitrado por el colombiano Carlos Betancur, asistido por sus compatriotas Richard Ortiz y Miguel Roldán.

El duelo entre la Universidad de Chile y el Lanús argentino tendrá como juez al brasileño Anderson Daronco, acompañado por Danilo Manis y Bruno Boschilia, también de Brasil.

El partido se diputará el jueves 23 en el estadio Nacional Julio Martínez, de Santiago.

El encuentro de vuelta Atlético Mineiro-Independiente del Valle se jugará el 28 de octubre y el Lanús-U de Chile, el día 30.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy