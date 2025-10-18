Coudet: Me gusta la competencia que veo en la plantilla

El argentino valoró en rueda de prensa que aprovecharon “bien” el parón.“Es más fácil entrenar con todos los jugadores”, admitió el técnico, satisfecho.

“No queremos que se nos vayan los puntos cuando jugamos en casa”, manifestó el 'Chacho' Coudet, que aseguró que “el grupo va creciendo y es un bloque”. “Todos están involucrados, desde el delantero hasta el portero”, añadió y desveló que las críticas recibidas tras sumar un punto de nueve les ayudaron a mejorar.

El técnico deseó estar más certeros de cara a gol y calificó al Valencia, su próximo rival este lunes, como “un club grande y pasional”.

“Cuando hay algo de ruido se lía todo un poco. Lo sé por experiencia ya que he entrenado en Argentina y Brasil”, destacó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre el conjunto valencianista puso el foco en el manejo de balón. “Destacan en lo técnico y cuentan con jugadores de mucha jerarquía”, agregó el entrenador babazorro.

También comentó que lleva días sin hablar con Facundo Garcés, sancionado por la FIFA y única ausencia alavesista para este duelo.

Preguntado por la decisión de los jugadores de parar unos segundos en el comienzo del encuentro en señal de protesta por el partido que Barcelona y Villarreal van a jugar en Miami, indicó que “es cosa de los jugadores. Lo respeto pero habría que hablar con ellos”.