Los jugadores paran 15 segundos, secundan la protesta de AFE y reciben apoyo del público

Al igual que ha ocurrido en otros campos a lo largo de la novena jornada de la competición española, tanto el conjunto madrileño como el navarro hicieron la protesta simbólica en el comienzo del encuentro, tras el saque de centro de Osasuna.

El público aplaudió el gesto de los futbolistas, que reanudaron la acción a partir del segundo 16 del encuentro, cuando ya ambos conjuntos empezaron la disputa real del partido sobre el césped.

En su comunicado de este viernes, la AFE anunció que, “ante las permanentes negativas y propuestas quiméricas de LaLiga, rechaza de manera rotunda un proyecto (el partido Villarreal-Barcelona en Estados Unidos el próximo 20 de diciembre) que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales” del fútbol.

A la vez, la Asociación de Futbolistas Españoles “exige a la patronal la creación de una mesa de negociación en la que se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistas y se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual”.

LaLiga ya ha confirmado que el encuentro de la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports entre el Villarreal y el Barcelona se jugará el próximo 20 de diciembre en el estadio Hard Rock de la ciudad estadounidense de Miami.