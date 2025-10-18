Palmeiras y Flamengo se juegan el mando del Brasileirão

El partido entre Flamengo y Palmeiras, por la 29ª ronda en el Maracaná, a las 16:00, podría empezar a decantar a favor del Verdão en caso de victoria. Suma 61 puntos, tres más que su perseguidor. La rivalidad es cada vez mayor. Han ganado entre ambos cinco de las últimas siete ligas brasileñas y cuatro de las últimas seis ediciones de la Copa Libertadores y tienen las plantillas más valiosas de toda América según el portal especializado Transfermarkt.

Goles... y TV

Un recurso judicial presentado por el Flamengo para exigir la redistribución de los derechos televisivos del torneo, alegando tener mayor hinchada y por ello mayores audiencias, fue duramente criticado por el resto de los clubes, encabezados por el Palmeiras. “Que jueguen solos” , criticó Leila Pereira, la presidenta del equipo paulista, que acusó al Fla de una estrategia “depredadora” .

De hecho, aunque siempre acompaña al plantel en sus partidos, Pereira decidió no viajar a Rio Janeiro a raíz de su pugna con su par del Flamengo, Luiz Eduardo Baptista. Ya de lleno en el plano deportivo, los dos bandos llegan en un buen momento: el Fla goleó 3-0 el miércoles al Botafogo -actual campeón-, mientras que el Palmeiras arrolló 5-1 al Bragantino. “El Palmeiras es un gran equipo en un gran momento (...), es de los más poderosos, declaró el técnico flamenguista, Filipe Luis, quien consideró a su colega en el banquillo del Verdão, el portugués Abel Ferreira, “el mejor entrenador” en Brasil. Los paulistas, sin embargo, tienen un enorme reto: su último triunfo frente al Flamengo en el Maracaná se remonta a 2015.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cruzeiro, sin margen de error

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tercero en la tabla, a ocho puntos del Palmeiras, el Cruzeiro busca reengancharse en la lucha por el título al jugar en casa con el Fortaleza, antepenúltimo. Intenta romper una racha de cuatro jornadas sin ganar. En la lucha por el acceso directo a la fase de grupos de la próxima Libertadores, el sorprendente Mirassol (4º) recibe al Sao Paulo (8º) y Botafogo (5º) visita al Ceará (12º) entre cuestionamientos a su técnico, Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.

Partidos de la 29ª fecha

Sábado:

Corinthians-Atlético Mineiro

Cruzeiro-Fortaleza

Domingo:

Flamengo-Palmeiras

Mirassol-São Paulo

Inter-Sport Recife

Ceará-Botafogo

Bahía-Gremio

Lunes:

Juventude-Bragantino

Vasco da Gama-Fluminense

Santos-Vitória

Clasificación

1. Palmeiras 61

2. Flamengo 58

3. Cruzeiro 53

4. Mirassol 49

5. Botafogo 43

6. Bahía 43

7. Fluminense 41

8. São Paulo 38

9. Vasco 36

10. Bragantino 36

11. Gremio 36

12. Ceará 35

13. Corinthians 33

14. Atlético Mineiro 33

15. Inter 32

16. Santos 31

17. Vitória 28

18. Fortaleza 24

19. Juventude 23

20. Sport Recife 17

APF