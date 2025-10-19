Argentino Nico Paz brilla en histórica victoria del Como contra Juventus

El integrante de la selección argentina, Nico Paz, habilitó a Marc-Oliver Kempf a los cuatro minutos para abrir el marcador en la cancha Giuseppe Sinigaglia, antes de anotar él mismo el segundo gol del partido tras una gran acción individual.

Tras correr por la banda derecha, Paz entró al área, recortó al defensa Andrea Cambiaso y disparó con la izquierda para sellar la primera victoria del Como contra Juventus desde 1952.

Además, el resultado deja a ambos clubes igualados en puntos, pero es el Como el que ocupa la 5ª posición por encima de Juventus gracias a una mejor diferencia de goles.

El ambicioso club, propiedad del gigante del tabaco Djarum, cuenta con 12 puntos en siete partidos, solo tres menos que el trío a la cabeza formado por Inter de Milán, Napoli y Roma.

La diferencia podría aumentar a los cuatro puntos si el Milan (4º) vence en el cierre de la jornada a Fiorentina y se hace con el liderato en solitario.

Paz ha sido clave en el inicio de temporada del Como, con cuatro goles y otras tantas asistencias. El jugador de 21 años fue adquirido en agosto de 2024 al Real Madrid, en un complicado acuerdo que permite a los gigantes blancos tener opción de recompra antes de 2027.

Su gran actuación del domingo alargó la racha sin victorias de Juve, que no gana desde el agónico triunfo contra el Inter (4-3) logrado en el tiempo añadido el pasado 13 de setiembre, hace ya más de un mes.

Los hombres de Igor Tudor seguían invictos hasta este domingo, pero encadenaban una racha de cinco empates consecutivos entre todas las competiciones. AFP