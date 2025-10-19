Paraguayo Castillo anota en la Liga chilena

Al minuto 51, Arnaldo Castillo estableció el 2-1 transitorio en el estadio Tierra de Campeones, donde el O’Higgins de Rancagua le terminó ganando 3-2 al Iquique, ubicándose en la segunda posición de la Liga mayor de Chile, solo por debajo del sorprendente líder Coquimbo Unido.

Castillo, de 28 años, que hizo toda su carrera profesional en el balompié trasandino, llegó a su tercer gol en la temporada en 24 presentaciones.

Hizo formativas en Universidad de Concepción, donde debutó en el profesionalismo. También militó en Deportes Naval, Fernández Vial, Iberia, Puerto Montt, retornó a la U de Concepción, desde donde pasó al O’Higgins en 2023.

Arnaldo es natural de Ciudad del Este, capital del departamento del Alto Paraná.