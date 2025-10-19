Brasil: El Corinthians de Romero vence al Mineiro de Alonso

El Atlético Mineiro no termina de carburar desde el regreso del técnico argentino Jorge Sampaoli.

Lea más: Almirón anota en la MLS

Un trallazo de Maycon en el minuto 49 puso justicia en el Neo Química Arena de São Paulo y permitió al Corinthians olvidar la dolorosa derrota en el clásico contra Santos de la pasada ronda.

El conjunto dirigido por Dorival Júnior, exseleccionador brasileño, llevó la batuta del juego durante prácticamente todo el encuentro y mereció un resultado más abultado. Ante la falta de acierto de Yuri Alberto y el propio Memphis Depay, tuvo que ser Maycon, un centrocampista, el que desequilibró la balanza a favor de los locales con un zapatazo desde fuera del área ajustado al palo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tres puntos balsámicos para un Corinthians que marcha en la mitad de la clasificación, con 36 unidades en 29 partidos, ahora tres por encima del Mineiro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a la victoria, Maycon se mostró autocrítico con las oscilaciones de su equipo. “El equipo merece estar más arriba. Tenemos que luchar para colocar al Corinthians en una mejor posición”, afirmó sobre el césped en declaraciones a Amazon Prime.

Por su parte, el equipo de Belo Horizonte continúa sin rumbo. Sampaoli volvió al banquillo albinegro en septiembre y el plantel aún mira de reojo la zona de descenso a la segunda división, de la que solo le separan cinco puntos, diferencia que podría acortarse, pues aún faltan por disputarse el resto de partidos de la jornada.

Con todo, Atlético Mineiro todavía está vivo en la Copa Sudamericana, torneo en el que a partir de la semana entrante buscará un boleto para la final ante Independiente del Valle ecuatoriano.

El central paraguayo Junior Alonso se quejó de que el arbitraje favoreció a Corinthians, aunque reconoció que él y sus compañeros tienen que mejorar. “Ahora tenemos que pasar página y pensar solo en el martes”, afirmó sobre la visita al campo de Independiente del Valle. EFE