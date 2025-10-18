Colombia vence 1-0 a Francia y finaliza tercera del Mundial Sub-20 de Chile 2025

Arropada por 21.053 espectadores que llegaron al Estadio Nacional en una tarde templada, Colombia se impuso con la anotación de Óscar Perea, del AVS portugués, a los 2 minutos.

Con la victoria, el equipo dirigido por César Torres igualó la gesta de 2003, cuando la selección que conducía Reinaldo Rueda -actual seleccionador de Honduras- finalizó tercera en el Mundial de Emiratos Árabes Unidos.

Francia, campeona en 2013, volvió a quedar fuera del podio, como en 2011, cuando perdió ante México en el partido por el tercer puesto del Mundial de Colombia.

Los Bleus llegaron a Chile sin cinco figuras del París Saint-Germain: los delanteros Désiré Doué e Ibrahim Mbaye, los mediocampistas Senny Mayulu y Warren Zaire-Emery, y el defensor Noham Fadjigui Kamara, habituales en la alineación de Luis Enrique.

Además, el seleccionador juvenil Bernard Diomède perdió tras los cuartos de final al volante Saimon Bouabré, cuyo club, el Neom SC de Arabia Saudita, solo lo cedió hasta esa fase del torneo.

La final del vigésimo cuarto Mundial Sub-20 enfrentará a Argentina y Marruecos este domingo a las 20:00 (hora de Paraguay) en Santiago.