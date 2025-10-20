Champions League: Al Barça solo le vale ganar

Después de la última derrota europea en casa ante el PSG (1-2) y tras las dudas generadas en LaLiga tanto en Sevilla como en el último partido ante el Girona, al Barça solo le vale la victoria este martes ante Olympiacos (18:45 CET), en un partido a contrapié y con el Clásico en el Bernabeu del próximo fin de semana.