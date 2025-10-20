Fútbol Internacional

Champions League: Al Barça solo le vale ganar

Después de la última derrota europea en casa ante el PSG (1-2) y tras las dudas generadas en LaLiga tanto en Sevilla como en el último partido ante el Girona, al Barça solo le vale la victoria este martes ante Olympiacos (18:45 CET), en un partido a contrapié y con el Clásico en el Bernabeu del próximo fin de semana.

Por ABC Color
20 de octubre de 2025 - 22:21
Los jugadores del Olympiacos durante el entrenamiento del equipo celebrado este lunes en el estadio Olímpico Lluis Companys, en Montjuic, para preparar el partido correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, que disputarán mañana en dicho Estadio ante el FC Barcelona.
Alejandro García

A todo ello se le suma el gran número de jugadores lesionados que tiene Hansi Flick, así como que tanto Lamine Yamal y Fermín López han regresado recientemente al equipo después de unas semanas de baja por lesión y no están al 100%, especialmente el de Rocafonda.

Por su parte, el Olympiacos llega a Barcelona tras retomar la senda del triunfo ante el AEL Novibet (0-2), después de caer ante el PAOK de Salónica (2-1) antes del parón, y ahora es segundo de la Superliga griega a un punto del PAOK.

* Programación de la jornada: 13:45 (hora paraguaya): barcelona vs. Olympiacos, Kairat vs. Pafos; 16:00: Newcastle vs. Benfica, PSV vs. Nápoles, Leverkusen vs. PSG, Unión Saint Gilloise vs. Inter, Copenhague vs. Dortmund, Villarreal vs. Manchester City y Arsenal vs. Atlético de Madrid.