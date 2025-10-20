Convocan proceso para elegir a las nuevas autoridades de Federación Salvadoreña de Fútbol

El Comité indicó que la elección se realizará el viernes 12 de diciembre de 2025 en el marco de un congreso extraordinario en el que las actuales autoridades enviadas por la FIFA actuarán como Comité Electoral, según indica un comunicado divulgado en redes sociales.

"Las planillas interesadas en participar deberán presentar su documentación a más tardar el martes 11 de noviembre de 2025, conforme al procedimiento detallado en la convocatoria oficial", y posteriormente se realizará "el proceso de verificación de elegibilidad y notificará los resultados a cada planilla antes del 27 de noviembre de 2025", apunta la misiva.

Hasta el momento, únicamente el presidente del gubernamental Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Yamil Bukele (hermano del presidente del país, Nayib Bukele), ha manifestado su intención de buscar la titularidad de la Fesfut y se ha mantenido cerca de las acciones de las autoridades actuales.

"El Comité de Regularización reitera su compromiso con un proceso electoral transparente, inclusivo y en estricto cumplimiento de los Estatutos y reglamentos vigentes, reafirmando su propósito de fortalecer la institucionalidad y promover el desarrollo integral del fútbol salvadoreño", concluye el comunicado.

La FIFA decidió conformar un comité de regularización luego de que la Fesfut quedara sin autoridades tras la conclusión del periodo de las autoridades en julio de 2022.

Antes de eso, la Fiscalía General de la República (FGR) allanó las instalaciones de la Fesfut, en San Salvador, como parte de una investigación por supuesta administración fraudulenta y lavado de dinero por una denuncia presentada por un ente gubernamental de deportes.

En ese contexto se estableció un primer comité que fue encabezado por el abogado salvadoreño Humberto Sáenz Marinero, mientras que el actual tomó posesión en septiembre de 2024 y está a cargo del panameño Rolando González, quien fue gerente de selecciones de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).