El defensor Quiñónez promete que Liga de Quito saldrá a "presionar y ahogar" a Palmeiras

"Nosotros saldremos a presionar y ahogar al rival, en una cancha que la tenemos en óptimas condiciones para hacer un buen partido, y esperemos que todo lo que hemos trabajado se pueda cumplir y nos salga de la mejor manera", dijo durante una rueda de prensa.

Agregó que "la presión la tendrá Palmeiras" por el aliento de la hinchada de Liga.

Quiñónez aseguró que desde que llegó al Rey de Copas siempre han disputado torneos internacionales, algo que viven "de manera especial". "Y ahora queremos ganar una nueva Libertadores, tal como en el año 2008", aseguró.

"Creo que hemos estado trabajando bien para el jueves quedarnos con una alegría ante un rival complicado como Palmeiras", insistió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El defensa señaló que imaginan un partido "donde a los defensas nos tocará enfrentarnos uno contra uno, porque tienen jugadores del nivel de Vitor Roque, de Lópes, que son muy explosivos, con los que propondrán un juego directo".

"Sabemos que estos partidos son de ida y vuelta. No nos podemos desesperar, tenemos que jugar en forma inteligente, aprovechar todo error que pueda cometer Palmeiras, para esos contamos con buenos delanteros", dijo.

Lamentó la lesión de ligamentos que ha sufrido el portero Gonzalo Valle. "Es una pena que se nos haya lesionado, porque venía tapando bien, haciendo las cosas de la mejor manera, pero tenemos a Alexander Domínguez que es el jugador con más experiencia que tenemos en Liga", mencionó.

Insistió en que Domínguez también está preparado para este reto.

"Somos una familia y al que le toca creo que va a hacer las cosas de la mejor manera. Además, Domínguez es nuestro capitán y cuenta con el respaldo de todos nosotros", puntualizó.