El Nottingham Forest contrata a Sean Dyche

Dyche será el tercer técnico de los 'Tricky Trees' esta temporada tras el propio Postecoglou, despedido al no conseguir ninguna victoria en ocho encuentros, y Nuno Espirito Santo, que se fue tras discrepancias con la directiva, pese a haber logrado los mejores resultados del equipo en varias décadas y clasificarlos para Europa.

El Forest se ha decantado por Dyche, pese a los rumores que relacionaban a Roberto Mancini con el cargo y le ha entregado un contrato de un año y medio, hasta 2027.

Dyche vuelve a la Premier League tras sus últimas aventuras con el Burnley, en el que estuvo una década, y el Everton, al que entrenó entre enero de 2023 y enero de 2025.

El Forest, que solo ha ganado un partido en Premier League este curso, es decimoctavo en la tabla, con cinco puntos, a dos de las posiciones de salvación. Ya han sido eliminados de la Copa de la Liga y en la Europa League tienen un punto tras empatar contra el Real Betis y perder contra el Midtjylland danés.

