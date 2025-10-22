Champions League: Peleada fase inicial

Real Madrid, que derrotó 1-0 a la Juventus, en el choque estelar de este miércoles, y el Bayern de Múnich, que goleó 4-0 al Brujas, mantuvieron su pleno de victorias en esta Liga de Campeones, donde el Liverpool reaccionó con una goleada 1-5 en Fráncfort.