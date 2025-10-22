Champions League: Peleada fase inicial

PSG y Bayern ocupan los dos primeros puestos por una mayor diferencia de goles (+10) y entre ellos los franceses son líderes por haber marcado un gol más que los alemanes (13 contra 12).
Con una lluvia de goles, paralela a la meteorológica, el Liverpool apagó el incendio provocado por una mala racha de cuatro derrotas seguidas con el triunfo 1-5 en el terreno del Eintracht Fráncfort.
Goleada del Chelsea
El Chelsea cosechó su segunda victoria europea al imponerse por goleada al Ajax (5-1). El ecuatoriano Moisés Caicedo, el argentino Enzo Fernández y el brasileño Estevão contribuyeron con un tanto cada uno.
El delantero brasileño Estevão se estrenó como goleador en la competición y con ello se convirtió en el futbolista más joven (18 años) en marcar un tanto europeo con la camiseta del cuadro londinense.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
* Resultados de la 3ª jornada: Miércoles: Galatasaray 3-Bodo/Glimt 1, Athletic 3-Qarabag 1; Chelsea 5-Ajax 1, Atalanta 0-Slavia Praga 0, Eintracht Fráncfort 1-Liverpool 5, Sporting Lisboa 2-Marsella 1, Mónaco 0-Tottenham 0, Real Madrid 1-Juventus 0, Bayern de Múnich 4-Brujas 0.
El martes, los marcadores fueron: Kairat Almaty 0-Pafos FC 0, Bayer Leverkusen 2-París SG 7, FC Copenhague 2-Borussia Dortmund 4, Villarreal 0-Manchester City 2, PSV Eindhoven 6-Nápoles 2, Unión St-Gilloise 0-Inter 4, Arsenal 4-Atlético de Madrid 0, Newcastle 3-Benfica 0, Barcelona 6-Olympiacos 1.
* Lideran: PSG, Bayer Múnich, Inter, Arsenal y Real Madrid 9 puntos, Borussia Dortmund y Manchester City 7.