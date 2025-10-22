Estevao supera a Guiu como goleador más joven del Chelsea en Champions 28 minutos después

El delantero español, con 19 años y 291 días, había superado con el 1-0 ante el Ajax el registro de Reece James que marcó también contra el conjunto neerlandés en noviembre de 2019 cuando tenía 19 años y 332 días.

Sin embargo, el récord de Guiu duró apenas 28 minutos, hasta que Estevao, desde el punto de penalti y después de que Enzo Fernández le cediera el lanzamiento, lo pulverizó.

El brasileño, llegado este verano del Palmeiras por 34 millones, ha anotado este gol con 18 años y 181 días.

Internacional con Brasil, Estevao ya había visto puerta en Premier League, al marcar el gol de la victoria hace dos semanas contra el Liverpool.

