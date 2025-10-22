Marc Guiu se convierte en el goleador más joven del Chelsea en Liga de Campeones

El español, que estrenaba titularidad en esta temporada, aprovechó una dejada con la cabeza de Wesley Fofana al punto de penalti para rematar libre de marca y adelantar a los suyos.
El joven, de 19 años, que suma su segundo gol en la máxima competición europea tras estrenarse con la camiseta del Barcelona cuando tenía 17 años en la derrota ante el Antwerp en diciembre de 2023, fue el tercer máximo goleador de la Liga Conferencia la pasada campaña, con seis goles que sirvieron para que el conjunto londinense se alzara con el título.