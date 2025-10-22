Marc Guiu se convierte en el goleador más joven del Chelsea en Liga de Campeones

Londres, 22 oct (EFE).- Marc Guiu, delantero del Chelsea, se convirtió en el jugador más joven del club inglés en anotar en un partido de Liga de Campeones con 19 años y 291 días tras su gol contra el Ajax en el minuto 18 y supera a Reece James, que marcó también contra el conjunto neerlandés en noviembre de 2019 cuando tenía 19 años y 332 días.