Mundial FIFA Sub 17 Femenino: Paraguay derrota a Nueva Zelanda y avanza a los octavos de final

Las chicas de la Albirroja retomaron nuevamente un marcador adverso para luego mostrar toda su contundencia y vencer con amplitud a las zelandesas, en su segundo juego por el Grupo F del Mundial Marruecos 2025.

Tras encontrarse en desventaja por el tanto de Pugh (30’), la etapa complementaria tuvo a Claudia Martínez para convertir un triplete (49’, 54’ y 65’) y Kiara Florentín (67’) que sentenció el marcador a favor de la Albirroja por 4-1.

Claudia Martínez es la primera jugadora en este Mundial en marcar un triplete, inscribiendo su nombre en la tabla de goleo, solamente un gol detrás de las máximas artilleras Galli (ITA) y Chacón (ESP) que suman 4 tantos. Además, es la primera vez que la Albirroja Sub 17 avanza a la siguiente instancia en una cita mundialista.

El próximo juego para las dirigidas por Luiz Guimarães será el sábado, a partir de las 16:00 frente a Japón (venció a Zambia 2-0), en la búsqueda del puntaje perfecto en la tabla de posiciones del Grupo F, que ahora la comparte con las japonesas con 6 puntos.

En el juego ante Nueva Zelanda Paraguay formó de la siguiente manera: Tamara Amarilla; Bárbara Olmedo, Ximena Moreno, Luz Benítez y Jazmín Pintos; Kiara Florentín (71’ Erika Figueredo), Maite Mussi (88’ Florencia Cáceres), Sofía Cabrera (79’ Yuliza Franco) y Fiorella Aquino (79’ Cynthia Casco); Claudio Martínez y Alison Bareiro. D.T.: Luiz Guimarães.