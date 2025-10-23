Brasilia se postula como alternativa para la final de la Libertadores

El gobierno interino de José Jerí en Perú declaró la noche del martes el estado de emergencia en la capital peruana, en medio de manifestaciones contra la inseguridad por el crimen organizado.
La Conmebol, por el momento, no se ha pronunciado sobre una eventual mudanza del compromiso. “Ante el estado de emergencia declarado en Lima, Perú, ofrecí a Brasilia como sede alternativa”, anunció Rocha en un mensaje en redes sociales, en el que dijo haber formalizado su propuesta en cartas enviadas a la Conmebol y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
El funcionario plantea disputar el encuentro en el estadio Mané Garrincha, con capacidad para 72.000 espectadores. “Nuestra ciudad cuenta con una extensa red hotelera, infraestructuras urbanas y servicios de calidad, además de una consolidada experiencia en grandes acontecimientos deportivos internacionales, como el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos y está totalmente equipada”, agregó Rocha.
Las semifinales del torneo tienen dos clubes brasileños, Flamengo y Palmeiras, que enfrentan respectivamente al argentino Racing de Avellaneda y al ecuatoriano Liga de Quito. AFP