El Jagiellonia pincha el gran momento del Estrasburgo de Julio Enciso

Los goles fueron obra del español Alejandro Pozo para el visitante, y una joya del argentino Joaquín Panichelli, quien salvó un punto para el conjunto francés con un espectacular gol de chilena, en el encuentro celebrado en territorio francés.

Nuestro compatriota, Julio Enciso, pisó el césped del Stade de la Meinau en el minuto 73′, cuando su equipo se encontraba con la mínima desventaja, en el compromiso que finalizó 1-1 ante el Jagiellonia de Polonia, válido por la segunda jornada de la fase de liga de la Conference League. Con este resultado, el equipo francés logró sumar un total de 4 puntos en la tabla de posiciones de la competición europea.

La anotación del delantero albiceleste, Joaquín Panichelli, fue su octavo gol en lo que va de la temporada, marcando su estreno goleador en Europa. Este tanto fue crucial para que el Estrasburgo pudiera rescatar la unidad y mantenerse con sus cuatro puntos.

El conjunto que dirige el técnico inglés Liam Rosenior, de 41 años, llegaba con la moral alta tras conseguir un meritorio empate 3-3 contra el poderoso Paris Saint-Germain el pasado fin de semana, ubicándose tercero en la Ligue 1 con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y dos derrotas.

El Jagiellonia dio la sorpresa al adelantarse en el marcador (minuto 53) gracias a un tanto de Alejandro Pozo, quien definió con un gesto más propio de las artes marciales que de fútbol, al mejor estilo de Zlatan Ibrahimovic, para rematar en el área chica un balón que quedó suelto. Sin embargo, la espectacularidad llegó más tarde con el tanto de Panichelli, quien se lució con una fantástica chilena en el minuto 79 para sellar el empate.