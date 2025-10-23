Alderete se pierde el duelo ante Chelsea y sigue protocolos por conmoción cerebral

La ausencia de Alderete supone un duro revés para el equipo, que lo tenía como pieza clave en la última línea. El zaguero central paraguayo se encuentra actualmente siguiendo los estrictos protocolos de conmoción cerebral. Estos se activaron tras haber sufrido la lesión en la cabeza durante el pasado compromiso liguero. Su estado físico y neurológico continuará siendo rigurosamente monitoreado. El personal médico del club se encargará de esta supervisión a lo largo de los próximos días.

En la rueda de prensa previa al viaje al oeste de Londres, el técnico, Regis Le Bris, ofreció una actualización detallada y precisa sobre la condición de su defensor central. El estratega francés indicó que el proceso médico actual no permite una reincorporación inmediata del jugador a los entrenamientos de alta intensidad. Esta baja genera incertidumbre sobre el planteamiento defensivo del equipo en los próximos encuentros. A continuación, se detalla la actualización proporcionada por el entrenador: “Omar está bajo los protocolos de conmoción cerebral, lo que implica evaluaciones médicas diarias”.

“Por lo tanto, continuaremos monitoreando de cerca su progreso durante lo que resta de esta semana y la próxima. Esto lo haremos para determinar si existe la posibilidad de que esté disponible para enfrentar al Everton”, explicó con detalle Le Bris. “No obstante, por el momento es prematuro poder confirmarlo y aventurarnos a dar una fecha de regreso segura”. El cuerpo técnico y la afición esperan una pronta recuperación del pilar defensivo guaraní.

