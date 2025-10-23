Gustavo Gómez se expone a seis partidos de suspensión por críticas al arbitraje

El entrenador del Palmeiras, Abel Ferreira, podría enfrentarse a un serio contratiempo al perder a dos de sus pilares titulares durante una parte crucial de la recta final del Campeonato Brasileño. Los dos futbolistas se arriesgan a ser sancionados con una suspensión, que podría alcanzar hasta los seis partidos de liga. Esta cifra es altamente significativa, ya que solo restan diez jornadas para la conclusión del campeonato Brasileirão 2025. La fecha de la audiencia para su juicio ante el Tribunal aún no fue oficialmente fijada.

Según detalla la denuncia presentada, el capitán Gustavo Gómez no fue reprendido en el campo por el juez principal. Sin embargo, fue igualmente imputado a raíz de las declaraciones explosivas que realizó en las entrevistas pospartido. En la denuncia, la Fiscalía subraya las siguientes afirmaciones del defensa paraguayo: Gómez afirmó que Sampaio es “uno de los más arrogantes del fútbol mundial” e insinuó que el árbitro “tiene algo en contra del Palmeiras, con su éxito”.

Gustavo Gómez, sobre a atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio em Flamengo 3 x 2 Palmeiras: “Acho que ele tem alguma coisa contra o sucesso do Palmeiras. Fico triste com isso.”



O zagueiro afirmou que o árbitro desligou o microfone para “falar besteiras” a ele. pic.twitter.com/3IDiOxsY9o — ge (@geglobo) October 19, 2025

Por su parte, Piquerez fue formalmente imputado en virtud del Artículo 243-F del CBJD. La imputación se basa en la frase que el jugador le dirigió al árbitro principal, Wilton Pereira Sampaio. Dicha frase fue pronunciada justo antes de ser expulsado del campo de juego. La declaración textual fue: “Estás bromeando, viniste aquí solo a robarnos”.

Jogadores do Palmeiras reclamam de pênalti em lance de Jorginho em cima de Gustavo Gómez. #Flamengo #Palmeiras #Brasileirão pic.twitter.com/fowtXlA54a — ge (@geglobo) October 19, 2025

Adicionalmente, el jugador mencionó en sus críticas a la prensa un detalle adicional. Declaró que el árbitro “le había apagado el micrófono para decirme tonterías”. Debido a estas declaraciones consideradas inapropiadas, el defensa quedó sujeto al artículo 258. Dicho artículo contempla una pena de suspensión de uno a seis partidos.

