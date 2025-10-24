Gabriel Ávalos anota y da primer triunfo a Independiente

Gabriel Ávalos anotó en el minuto 25 con un golpe de cabeza para abrir el marcador en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini.

Felipe Loyola (70’) y Lautaro Millán (89’) completaron la goleada para el Rojo, que además logró cortar una racha de 15 partidos sin ganar.

En el equipo de Platense alistó de titular el delantero paraguayo Ronaldo Martínez.

El Clausura argentino tendrá una pausa este fin de semana por las elecciones parlamentarias que se realizan el domingo en el vecino país.

* Copa Argentina. Argentinos Juniors derrotó el jueves 2-1 a Belgrano de Córdoba y avanzó a la final de la competición. El segundo finalista se definía este viernes de noche en Córdoba entre River Plate e Independiente Rivadavia.

