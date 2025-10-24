Un Clásico por el liderato

Ganadores los dos en la Liga de Campeones, Barcelona y Madrid se enfrentan por el liderato y LaLiga en un ‘Clásico’ cuya dimensión es gigantesca, tanto o más que los duelos individuales que surgen sobre el terreno de juego: uno por encima de todos, Lamine Yamal contra Kylian Mbappé.

Líder contra segundo, dos puntos separan a ambos en la clasificación a favor del equipo de Xabi Alonso, ante el desafío de ganar al Barça de Hansi Flick. La pasada campaña, todo fueron triunfos azulgranas: 0-4 y 4-3 en LaLiga, 2-5 en la Supercopa de España y 3-2 en la final de la Copa del Rey.

La 10ª jornada:

* Viernes: Real Sociedad 2- Sevilla 1. Goles: 19’ y 36’ Mikel Oyarzabal, el primero de penal (RS); 30’ Nemanja Gudelj (S). Ast: 30.965.

Sábado: 09:00 Girona - Oviedo (ESPN); 11:15 Espanyol - Elche; 13:30 Athletic Bilbao - Getafe (ESPN3); 16:00 Valencia - Villarreal (ESPN2).

Domingo: 10:00 Mallorca - Levante; 12:15 Real Madrid - Barcelona (ESPN); 14:30 Osasuna - Celta (ESPN3); 17:00 Rayo - Alavés

Lunes: 17:00 Betis - Atlético de Madrid.

* Posiciones: Real Madrid 24 puntos, Barcelona 22, Villarreal 17, Atlético Madrid 16, Betis 16, Espanyol 15, Elche 14, Athletic 14, Sevilla 13, Alavés 12.

Alerta para Liverpool

Después de su goleada 1-5 del miércoles en Liga de Campeones en Frankfurt, el Liverpool afronta con ilusiones renovadas su visita del sábado al Brentford, en la 9ª jornada de una Premier League en la que lleva tres derrotas consecutivas.

* Los paraguayos. Diego Gómez está citado en Brighton para visitar este sábado al Manchester United, donde Diego León espera ser convocado. Omar Alderete es baja por lesión en Sunderland para el juego del sábado ante Chelsea.

La 9ª jornada:

* Viernes: Leeds 2-West Ham 0. Goles: 3’ Brenden Aaronson, 15’ Joe Rodon (L); 90’ Mateus Fernandes (WH). Ast: 36.788.

Sábado: 11:00 Chelsea - Sunderland (ESPN); 11:00 Newcastle - Fulham; 13:30 Manchester United - Brighton; 16:00 Brentford - Liverpool (ESPN).

Domingo: 11:00 Bournemouth-Nottingham; 11:00 Arsenal-Crystal Palace; 11:00 Aston Villa-Manchester City; 11:00 Wolverhampton-Burnley; 13:30 Everton-Tottenham (ESPN2).

* Posiciones: Arsenal 19, Man. City 16, Bournemouth 15, Liverpool 15, Chelsea 14, Tottenham 14, Sunderland 14, Crystal Palace 13, Man. United 13, Brighton 12, Aston Villa 12.

Milan solo empata

Sorpresa en San Siro: el AC Milan, líder de la Serie A, tropezó inesperadamente al empatar 2-2 en casa con el Pisa, que era colista antes del partido, este viernes en la apertura de la 8ª jornada. Con 17 puntos, el Milan está ahora al alcance de sus principales perseguidores, Inter y Napoli, que tienen ambos 15 puntos y que se enfrentan entre sí este sábado.

* Milan 2-Pisa 2. Goles: 7’ Rafael Leão, 90+3’ Zachary Athekame (M); 60’ Juan Cuadrado, de penal, 86’ M’Bala Nzola (P).

Sábado: 10:00 Parma - Como (ESPN3); 10:00 Udinese - Lecce; 13:00 Napoli - Inter (ESPN); 15:45 Cremonese - Atalanta.

Domingo: 08:30 Torino - Genoa (ESPN); 11:00 Sassuolo - Roma; 11:00 Hellas Verona - Cagliari; 14:00 Fiorentina - Bolonia; 16:45 Lazio - Juventus (ESPN2).

* Posiciones: Milan 17, Inter 15, Napoli 15, Roma 15, Bolonia 13, Como 12, Juventus 12, Atalanta 11, Sassuolo 10, Cremonese 10.

Triunfo del Bremen

Con un espectacular gol de Marco Grull, el Werder Bremen se impuso este viernes 1-0 al Unión Berlín en el inicio de la 8ª jornada de la Bundesliga. El líder Bayern Munich juega este sábado en campo del Bourssia Mönchengladbach.

* Werder Bremen 1- Unión Berlín 0. Gol: 72’ Marco Grüll (WB). Ast: 42.100.

Sábado: 10:30 B. Mönchengladbach - Bayern Múnich (ESPN2); 10:30 Eintracht Frankfurt - St Pauli; 10:30 Augsburgo - Leipzig; 10:30 Hamburgo - Wolfsburgo; 10:30 Hoffenheim - Heidenheim; 13:30 Borussia Dortmund - Colonia.

Domingo: 11:30 Leverkusen - Friburgo (ESPN2); 13:30 Stuttgart - Maguncia

* Posiciones: Bayern 21, Leipzig 16, Stuttgart 15, Dortmund 14, Leverkusen 14, Colonia 11, Bremen 11, Eintracht 10, Hoffenheim 10, Unión Berlín 10.