Alex Arce e Iván Villalba, finalistas de la Copa Argentina

La Lepra mendocina se abrazó a un triunfo inolvidable en el estadio Mario Kempes, en Córdoba, de la mano del colombiano Sebastián Villa, con pasado en Boca Juniors. Este se convirtió en el verdugo de los Millonarios al anotar el quinto y último penal de la tanda.

Lea más: Eliminación, enojo y crisis: River Plate no levanta cabeza

En River, el volante paraguayo Matías Galarza integró el banco de suplentes. En Independiente, Alex Arce jugó hasta los 79, mientras que Villalba estuvo al margen por una lesión.

* La final. De este modo, la Copa Argentina tendrá un campeón inédito, ya que Independiente Rivadavia se enfrentará a Argentinos Juniors, que el jueves 2-1 a Belgrano de Córdoba en semis y también jugará su primera final de este torneo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* El ganador de la final, además de sumar un título a sus vitrinas, conseguirá la clasificación a la Copa Libertadores de 2026.