Mundial Femenino Sub 17: Paraguay empata y enfrentará en octavos a México

Paraguay, que ya estaba clasificado y presentó una formación con algunos suplentes, estaba ganando 1-0 gracias a un golazo de Alison Bareiro, quien en el minuto 62 sorprendió a la portera asiática con un tremendo derechazo desde fuera del área.

Cuando el triunfo paraguayo era inminente y se aseguraba el primer puesto de su serie, la árbitra puertorriqueña Janeishka Caban pitó tiro penal por una mano dentro del área. Japón logró empatar y ganó el grupo por diferencia de goles. La Albirroja sigue invicta, con dos triunfos y un empate.

Estadio: Mohammed VI Football Academy, Campo 3, Salé (Rabat). Árbitra: Janeishka Caban (PUR).

* La selección paraguaya formó con Tamara Amarilla; Erika Figueredo (46’ Fiorella González), Ximena Moreno, Luz Benítez y Jazmín Pintos; Florencia Cáceres, Maite Mussi, Yuliza Franco (76’ Jazmín Torres) y Fiorella Aquino (60’ Kiara Florentín); Cynthia Casco (60’ Victoria Ucedo) y Alison Bareiro (89’ Claudia Martínez). DT: Luiz Guimarães Almeida.

Goles: 62’ Alison Bareiro (P); 90+5’ Nao Fukushima, de penal (J). Amonestada: 45+1’ Florencia Cáceres (P).

-Resultados de la jornada del sábado:

* Grupo E: Costa de Marfil 0-España 3; Colombia 1- Corea del Sur 0. Posiciones: España 9 puntos, Colombia 6, Corea del Sur 1, Costa de Marfil 1.

* Grupo D: Samoa 0-Nigeria 4; Canadá 2-Francia 1. Posiciones: Canadá 9, Francia 6, Nigeria 3, Samoa 0.

* Grupo F: Paraguay 1-Japón 1; Nueva Zelanda 0- Zambia 4. Posiciones: Japón 7, Paraguay 7, Zambia 3, Nueva Zelanda 0.

Emparejamientos de los octavos de final

Avanzan a los octavos de final los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

-Martes 28 de octubre:

12:30 Brasil vs. RP China.

12:30 Estados Unidos vs. Países Bajos.

16:00 Corea del Norte vs. Marruecos.

16:00 Italia vs. Nigeria.

-Miércoles 29 de octubre:

12:30 España vs. Francia.

12:30 México vs. Paraguay.

16:00 Canadá vs. Zambia.

16:00 Japón vs. Colombia.