Dybala lleva a la Roma al coliderato de la Serie A

Con un gol del argentino Paulo Dybala, la Roma se impuso este domingo 1-0 en Sassuolo y cierra la octava jornada de Serie A como colíder del campeonato, empatado con el Napoli, que el sábado le había ganado por 3-1 al Inter de Milán.

Por ABC Color
26 de octubre de 2025 - 18:53
Paulo Dybala celebra su gol para la Roma ante Sassuolo. (EFE).
Paulo Dybala celebra su gol para la Roma ante Sassuolo. (EFE).ELISABETTA BARACCHI

El conjunto ’giallorosso’, que venía de una derrota en casa ante el Inter de Milán (1-0) , logró su sexta victoria en liga gracias al acierto anotador del internacional Albiceleste (16’) .

Dybala, que atravesó una temporada 2024-2025 marcada por las lesiones, aprovechó el rechace del guardameta del Sassuolo tras un disparo de Bryan Crisatante para rematar y anotar su segundo gol de la temporada, tras un penal convertido en la derrota del jueves contra el Viktoria Pílsen en Europa League (1-2) .

Por su parte, el croata Toma Bašic (minuto 9’) le dio el triunfo 1-0 a Lazio ante Juventus.

* El Napoli había derrotado el sábado 3-1 al Inter de Milán con anotaciones de Kevin de Bruyne (33’, de penal), Scott McTominay (54’) y Zambo Anguissa (66’). Hakan Çalhanoglu (59’, de penal) descontó para el cuadro milanés.

* El AC Milan perdió el liderato al empatar el viernes 2-2 con Pisa, con goles de Rafael Leão (7’) y Athekame (90+3’). Juan Cuadrado (60’ de penal) y M’Bala Nzola (86’) anotaron para el equipo recién ascendido.

* Los paraguayos: Antonio Sanabria (Cremonese) jugó el primer tiempo en el empate 1-1 con el Atalanta. Hugo Cuenca (Genoa) estuvo entre los suplentes en la derrota 2-1 frente al Torino.

* Otros resultados de la 8ª jornada: Parma 0 -Como 0; Udinese 3 - Lecce 2; Hellas Verona 2-Cagliari 2; Fiorentina 2-Bolonia 2.

* Goleadores: Con 5: Riccardo Orsolini (Bolonia). Con 4: C. Pulisic (Milan), Nico Paz (Como), De Bruyne (Napoli).