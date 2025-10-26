Dybala lleva a la Roma al coliderato de la Serie A

El conjunto ’giallorosso’, que venía de una derrota en casa ante el Inter de Milán (1-0) , logró su sexta victoria en liga gracias al acierto anotador del internacional Albiceleste (16’) .

Lea más: Manchester City cae y Arsenal es más líder

Dybala, que atravesó una temporada 2024-2025 marcada por las lesiones, aprovechó el rechace del guardameta del Sassuolo tras un disparo de Bryan Crisatante para rematar y anotar su segundo gol de la temporada, tras un penal convertido en la derrota del jueves contra el Viktoria Pílsen en Europa League (1-2) .

Por su parte, el croata Toma Bašic (minuto 9’) le dio el triunfo 1-0 a Lazio ante Juventus.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* El Napoli había derrotado el sábado 3-1 al Inter de Milán con anotaciones de Kevin de Bruyne (33’, de penal), Scott McTominay (54’) y Zambo Anguissa (66’). Hakan Çalhanoglu (59’, de penal) descontó para el cuadro milanés.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* El AC Milan perdió el liderato al empatar el viernes 2-2 con Pisa, con goles de Rafael Leão (7’) y Athekame (90+3’). Juan Cuadrado (60’ de penal) y M’Bala Nzola (86’) anotaron para el equipo recién ascendido.

* Los paraguayos: Antonio Sanabria (Cremonese) jugó el primer tiempo en el empate 1-1 con el Atalanta. Hugo Cuenca (Genoa) estuvo entre los suplentes en la derrota 2-1 frente al Torino.

* Otros resultados de la 8ª jornada: Parma 0 -Como 0; Udinese 3 - Lecce 2; Hellas Verona 2-Cagliari 2; Fiorentina 2-Bolonia 2.

* Goleadores: Con 5: Riccardo Orsolini (Bolonia). Con 4: C. Pulisic (Milan), Nico Paz (Como), De Bruyne (Napoli).