Manchester City cae y Arsenal es más líder

En la clasificación, el Manchester City cae del segundo al quinto lugar, quedándose con 16 puntos, a seis del Arsenal, que suma 22 unidades. Eberechi Eze (minuto 39) consiguió el tanto de la victoria gunner ante el Palace en el Emirates Stadium.

Eze es uno de los fichajes estelares del Arsenal para esta temporada y aprovechó este duelo ante su exequipo para conseguir su primer tanto en Premier League con su nueva camiseta. Marcó mediante un remate acrobático, después de una falta de Declan Rice mal despejada por la zaga del Palace.

* Manchester City perdió 1-0 en su visita al Aston Villa (gol de Matty Cash, 19’). La racha de 12 partidos marcando goles de Erling Haaland terminó con la derrota del City.

* El Liverpool sufrió el sábado su cuarta derrota consecutiva al caer 3-2 en campo del Brentford. Los Reds están a siete puntos del Arsenal.

* Gol olímpico del británico Marcus Tavernier (25’) para el Bournemouth en la victoria 2-0 sobre Nottingham. Eli Junior Kroupi (40’) puso el 2° tanto.

* Los paraguayos: Diego Gómez (Brighton) jugó desde el minuto 79 en la derrota 4-2 ante Manchester United. Omar Alderete (Sunderland) no jugó por lesión en la victoria 2-1 sobre el Chelsea.

* Otros resultados: Everton 0-Tottenham 3; Wolves 2-Burnley 3; Newcastle 2-Fulham 1; Leeds 2-West Ham 1.

-Goleadores: Con 11: Erling Haaland (Manchester City). Con 6: Antoine Semenyo (Bournemouth), Igor Thiago (Brentford).