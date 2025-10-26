El Kairat se alza con su quinto título de liga al empatar en casa con el Astaná

El equipo capitalino se adelantó en el marcador por medio del croata Tomasov al cuarto de hora, lo que hizo temer lo peor a la parroquia local.
Con todo, el gran promesa del fútbol kazajo, Dastán Satpáev, hizo el empate a los 56 minutos y devolvió el liderato a su equipo.
Con ese resultado, el Kairat se proclamó campeón de liga por segunda temporada consecutiva al sumar 59 puntos, dos más que su rival directo, lo que le permitirá disputar la fase previa de la Liga de Campeones.
El Kairat, que disputa la 'Champions' esta temporada tras eliminar al Celtic en las eliminatorias, suma un punto tras tres jornadas, ya que cayó en Lisboa y ante el Real Madrid, y empató en casa ante el Pafos.
El club kazajo aún tiene que enfrentarse en la máxima competición continental al Inter, Copenhague, Olympiakos, Brujas y Arsenal.