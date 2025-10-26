Flamengo pierde y Bobadilla anota para São Paulo

El Flamengo volvió a darle opciones al puntero Palmeiras para que se distancie de sus perseguidores si gana el domingo al Cruzeiro con su caída por 1-0 contra Fortaleza, que tuvo en sus filas al paraguayo Adam Bareiro.

Tras vencer en la fecha pasada 3-2 al Verdão e igualarlo en la cima del torneo, el Fla hubiera dormido líder en solitario si puntuaba este sábado, pero sucumbió ante el equipo del nordeste brasileño con un gol de Breno Lopes en la primera mitad.

Pensando en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, en la que el miércoles defenderá en Buenos Aires el triunfo 1-0 logrado en la ida contra Racing de Avellenada, el Flamengo jugó una mala primera parte. Pese a mejorar en la segunda etapa, le faltó acierto de cara a gol.

El Fortaleza de Martín Palermo sigue soñando con la salvación. Antepenúltimo en la tabla, el Laion queda a cuatro puntos del Santos, primer equipo fuera de la zona de descenso.

Fluminense obtuvo un valioso triunfo por 1-0 contra Inter de Porto Alegre, en el Maracaná este sábado.

El legendario portero Rogério Ceni, ahora entrenador del Bahía, regresó con una derrota a la que fue su casa como jugador durante 22 años, al perder por 2-0 contra el São Paulo, con tantos en la primera mitad de Luciano y el paraguayo Damián Bobadilla.

Corinthians y Atlético Mineiro respiraron al vencer ambos 1-0 a Vitória y Ceará, respectivamente, mientras que el sorprendente Mirassol volvió a ganar, esta vez por 2-1 de visita al colista Sport Recife.

La trigésima fecha se completará este domingo, destacando el partido entre el Palmeiras, que si puntúa será líder en solitario, contra el Cruzeiro, tercero y a cinco puntos de la cima. AFP