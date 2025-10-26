Las Chivas del argentino Milito golean al Atlas y se llevan el derbi tapatío de México

Armando González, con un triplete, y Luis Romo marcaron por el Guadalajara, que subió al sexto lugar, el último que da acceso de forma directa a los cuartos de final.

Con su actuación, la 'Hormiga' González, joven mexicano de 22 años, llegó a nueve dianas y se puso a una de igualar al portugués Paulinho, del campeón Toluca, líder de los goleadores.

El argentino Mateo García descontó por el Atlas del estratega argentino Diego Cocca, undécimo, fuera de los lugares entre el séptimo y décimo que jugarán la repesca luego de la fase regular.

Las Chivas abrieron el marcador al minuto 10 cuando Efraín Álvarez, por derecha, mandó un servicio al área en donde González cabeceó para el 1-0.

Al 27, Romo aprovechó un rebote en el área luego de un disparo suyo, para marcar el 2-0.

Sin respuesta de los Rojinegros, Roberto Alvarado realizó un remate al travesaño y en el rebote, González marcó de testa el 3-0 con el portero vencido.

El Guadalajara sentenció la goleada al 51, cuando Roberto Alvarado le filtró un pase a la 'Hormiga' González, quien concretó el 4-0 por encima del guardameta colombiano Camilo Vargas.

El cuadro de Cocca logró hacerse presente en el marcador al 62. El montenegrino Uros Djurdjevic, cerca del medio campo, le mandó un centro a García, que entre tres defensores recibió el balón y definió de zurda el 4-1.

En otros partidos, el Tigres UANL venció por 2-0 al Tijuana y el León igualó 1-1 ante los Pumas UNAM.

La jornada se inició el viernes con los empates 4-4 entre el Juárez FC y el Puebla y de 2-2 entre el Mazatlán FC y el América.

Seguirá más tarde con las visita del Monterrey del español Sergio Ramos al Cruz Azul.

Concluirá este domingo con los duelos Santos Laguna-Querétaro, San Luis-Necaxa y Toluca-Pachuca.