Leverkusen suma cuarta victoria seguida en Bundesliga

Con 17 puntos, el Leverkusen conserva sus siete puntos de retraso sobre el gigante bávaro, pero sigue en contacto con el grupo perseguidor del Bayern, en el 5º puesto con dos puntos menos que el Leipzig (2º, 19 puntos) y a solo una unidad del Stuttgart (3º, 18 puntos) , también vencedor este domingo.

Cinco días después de la dura derrota contra el París SG en Liga de Campeones (2-7) , los hombres de Kasper Hjulmand abrieron el marcador en el minuto 22 tras una rápida combinación entre Ernest Poku y Aleix García. El neerlandés firmó su tercer gol de la temporada con el Leverkusen. En el segundo tiempo, Edmond Tapsoba dobló la renta de cabeza (52’) .

El Werkself (el once de la fábrica, apodo del equipo fundado en 1904 por la empresa química Bayer) visitará la semana que viene al Bayern de Múnich, que cuenta por victorias sus 13 partidos esta temporada entre todas las competiciones.

* El Bayern Munich se impuso el sábado por 3-0 al Borussia Mönchengladbach con goles de Joshua Kimmich (64’), Raphael Guerreiro (69’) y Lennart Karl (80’).

* El Borussia Dortmund logró un agónico triunfo de 1-0 ante FC Colonia con anotación de Maximilian Beier (90+6’).

* El Leipzig goleó 6-0 al Augsburgo con redes de Diomande (10’), Cardoso Da Cruz (18’), Nusa (22’), Baumgartner (38’), Ouédraogo (56’) y Castello Lukeba (65).

* Otros resultados de la 8ª jornada: Werder Bremen 1- Unión Berlín 0; Eintracht Frankfurt 2- St Pauli 0; Hamburgo 0 -Wolfsburgo 1; Hoffenheim 3 - Heidenheim 1; Stuttgart 2- Maguncia 1.

* Goleadores: Con 12: Harry Kane (Bayern). Con 6: Jonathan Burkardt (Eintracht).