Real Madrid conquista el Clásico y se escapa al frente de LaLiga

Un gol del francés Kylian Mbappé en el minuto 22 y otro de Jude Bellingham en el 43 superaron el de Fermín López en el 38 y dieron la victoria al Real Madrid ante el Barcelona (2-1) en un clásico que deja al conjunto blanco reforzado en el liderato de la Liga, con cinco puntos de ventaja respecto a los azulgranas.

Lea más: Dybala lleva a la Roma al coliderato de la Serie A

Clásico en el que el Real Madrid vio anulados tres goles por fuera de juego -dos de Mbappé y uno de Bellingham-, en el que el colegiado César Soto Grado anuló, tras revisar la acción en el monitor del VAR, un penalti de Lamine Yamal sobre Vinícius Junior en el minuto 3 y concedió otro por mano de Eric García que Szczesny paró a Mbappé en el 52.

Lea más: Momentos de la jornada

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con un ambiente de máxima tensión, la grada se caldeó con una ruidosa pitada a Lamine Yamal cuando se escuchó su nombre a través de la megafonía por las recientes declaraciones del atacante culé sobre el club blanco en las que le acusaba de “robar” y recordaba sus pasadas victorias y goles ante el Real Madrid.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Real Madrid 2-Barcelona 1. Goles: 22’ Mbappé, 43’ Bellingham (RM); 38’ Fermín López (B). Incidencia: 52’ Wojciech Szczesny (B) le paró un penal a Mbappé. Exp: 90+10’ Pedri (B). Ast: 78.107.

* Kylian Mbappé se convierte en el tercer jugador que marca en 4 partidos seguidos del Clásico entre todas las competiciones en todo el siglo XXI (6 goles), tras Ronaldinho Gaúcho entre 2004 y 2006 (4 partidos, 5 goles) y Cristiano Ronaldo en 2012 (6P, 7G).

* Real Madrid vuelve a ganar un clásico, 18 meses después y firma un inicio de temporada casi perfecto: 12 victorias y 1 derrota en 13 partidos.

*Hansi Flick (DT del Barcelona) se queda a las puertas de igualar a Guardiola (que ganó 5 clásicos seguidos).

* Historial. El Barcelona perdió la oportunidad de equilibrar la balanza de los clásicos (106 victorias del Madrid y 104 del Barça). Hubo 52 empates.

Otros resultados

Otros resultados de la 10ª jornada: Viernes: Real Sociedad 2-Sevilla 1.

Sábado: Girona 3- Oviedo 3; Espanyol 1 - Elche 0; Athletic Bilbao 0- Getafe 1; Valencia 0- Villarreal 2.

Domingo: Mallorca 1 - Levante 1; Osasuna 2-Celta 3; Rayo Vallecano 1- Alavés 0.

Lunes: 17:00 Betis vs, Atlético de Madrid.

-Goleadores: Con 11 goles: Kylian Mbappé (Real Madrid). Con 6: Etta Eyong (Levante), Julián Álvarez (Atl. Madrid).