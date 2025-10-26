Xabi Alonso apuesta por Fede Valverde de lateral; Huijsen y Camavinga novedades

El técnico tolosarra introduce dos cambios en el equipo titular, respecto al que inició ante el Juventus en la Liga de Campeones, con la entrada de Huijsen, recuperado de una lesión muscular que le impidió jugar los dos últimos partidos del Real Madrid, y de Camavinga en el centro del campo. Raúl Asencio y Brahim Díaz pierden su puesto y comienzan en el banquillo, como Franco Mastantuono por segundo partido consecutivo.

El Real Madrid inicia el clásico con: Courtois; Fede Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Güler; Bellingham, Vinícius y Mbappé.