Boca vence a Barracas, escala en el Clausura y se mete en zona de Copa Libertadores

De visitante, el Xenieze logró remontar el marcador para sumar de a tres y meterse en zona de Copa Libertadores.

Una gran actuación del delantero Milton Giménez, autor de un doblete, le permitió a Boca remontar, luego de estar perdiendo 0-1, por el gol anotado por Rodrigo Insúa a los 20 minutos.

En menos de diez minutos, 53 y 56, Giménez se encargó de dar vuelta el marcador, para que Miguel Merentiel, al minuto 66, se encargue de poner el 1-3 definitivo.

Con estos tres puntos rescatados del estadio de Barracas, el Xeneize suma 20 y pasa a ocupar el tercer lugar en el Grupo A del Clausura, alcanza 53 unidades en el acumulativo para meterse en zona de Copa Libertadores (este año estuvo ausente) y asegura los play-off del torneo.

En el Grupo B, Deportivo Riestra y Rosario Central lideran con 27 puntos.