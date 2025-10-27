El “ni con Negreira” de Bellingham; el “¿nos pegamos?” de Lamine a Vini... según Movistar+

Según reveló Movistar+ este lunes, estos dejaron comentarios destacados, como un Jude Bellingham diciendo al colegiado César Soto Grado un “ni con Negreira” y Lamine Yamal citando fuera para pegarse al brasileño Vinícius Junior.

Antes de las dos tánganas que finalizaron el clásico, el duelo dialéctico dejó perlas sobre el terreno de juego.

Una de ellas, protagonizada por Bellingham. Tras una falta sobre Pedro González López 'Pedri', el inglés se burló del español imitando su queja llevándose las manos al cuello mientras se ríe.

Y, tras esto, Bellingham escuchó cómo Pedri pedía roja para él, y el futbolista del Real Madrid le dedicó una frase, según reflejó el programa 'El Día Después' de Movistar, al árbitro principal, César Soto Grado: “Ni con Negreira”, haciendo mención a la investigación sobre los presuntos pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.

Un Pedri cuya expulsión tras una entrada tardía a Aurélien Tchouaméni en el minuto 100 provocó la primera de las dos tánganas del clásico.

Tras la acción, apareció de nuevo Vinícius, quien fue protagonista en el minuto 73 después de mostrar su enfado con su entrenador, Xabi Alonso, al ser sustituido.

“Estas de coña, joder. ¿Yo? No es posible. ¿Yo? Yo me voy del equipo. Mejor me voy”, dijo camino al vestuario, ya que no se sentó en el banquillo con el resto de sus compañeros hasta minutos después.

Después de que Carles Naval, delegado del Barça, tuvo un encontronazo con Alonso en una protesta al cuarto árbitro, apareció Vinícius. Desde el banquillo, fue protagonista desencadenando la primera tángana. Con la expulsión de Pedri, ‘Vini’ se dirigió a los integrantes del banquillo del FC Barcelona con un “pa' casa”, que provocó los enfrentamientos, incluída la expulsión de Andriy Lunin.

Sólo se calmó la tensión por escasos minutos. El pitido final del partido provocó otra trifulca. Dani Carvajal fue a dar la mano a Lamine Yamal, este se dirigió a él y el capitán del Real Madrid le contestó, con gesto y palabras: “Hablas mucho, habla ahora”.

Tras esto, apareció Thibaut Courtois a recriminarle la acción a Lamine, quien emplazó al belga a continuar fuera del campo... como con Vinícius instantes después. Eso sí, más explícito.

Vinícius se rió de Lamine, le dedicó un: “A hablar a casa. Habla ahora”. Y Lamine contestó con un: “¿Nos pegamos?”. Vinícius contestó: “¡Vamos!”. Y tuvo que aparecer Luis Llopis para sujetar a ‘Vini’ cuando arrancó hacia Lamine, intentando tranquilizarle: “¡No vayas, hostia!”.

Tensión en un clásico que acabó con victoria del Real Madrid 2-1 ante el FC Barcelona, lo que concede al conjunto merengue cinco puntos de ventaja en el liderato de Primera sobre el equipo azulgrana, segundo en la tabla (27 por 22).