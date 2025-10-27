Heung Min Son marca el 'Gol del Año' de la MLS, según los aficionados

Miami (EE.UU.), 27 oct (EFE).- La MLS anunció este lunes que el mejor gol del año, elegido tras una votación entre aficionados, fue el primero del delantero surcoreano Heung Min Son con LAFC, que anotó tras un tiro de falta desde la frontal a Dallas el 23 de agosto.