La Federación Turca denuncia que más de 150 de sus árbitros hacen apuestas de fútbol

Según el Artículo 57 del Reglamento Disciplinario de la TFF, estos árbitros podrían enfrentar suspensiones de partidos o prohibiciones de arbitrar que van de tres meses a un año.
En una rueda de prensa en Estambul, el jefe de la TFF afirmó que el comité disciplinario tomaría las medidas necesarias contra los colegiados involucrados.
"Pronto serán remitidos al comité disciplinario y recibirán las sanciones correspondientes según nuestros reglamentos", dijo Haciosmanoglu.
En Turquía, los clubes de fútbol suelen presentar quejas sobre las decisiones arbitrales tras muchos partidos, y ocasionalmente surgen debates sobre la designación de árbitros extranjeros para encuentros nacionales.
En febrero pasado, el esloveno Slavko Vincic dirigió el derbi estambulí entre el Galatasaray y el Fenerbahce, siendo el primer colegiado extranjero en 55 años que dirigía un partido de esa envergadura en Turquía.