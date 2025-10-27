La Federación Turca denuncia que más de 150 de sus árbitros hacen apuestas de fútbol

Ankara, 27 oct (EFE).- El presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, denunció este lunes que de los 571 árbitros que trabajan en las ligas profesionales de Turquía, 371 tienen cuentas de apuestas y que 152 están apostando activamente.