Adiós temporal al 'Boxing Day'

Según el diario británico "The Times", la intención de las televisiones con derechos en la Premier League, Sky Sports y TNT Sports, es que este año solo se dispute un encuentro el viernes 26 de diciembre. De este modo se pretende que la mayoría de encuentros de esa jornada se disputen el sábado y el domingo, los días de mayor audiencia.

Esto supondrá el 'Boxing Day' con menos partidos desde 1982, en tanto que el año pasado, por ejemplo, se disputaron ocho. La última vez que los diez partidos de la jornada se jugaron el 26 de diciembre fue en 2015.

Según lo establecido en el contrato de las televisiones, se deben disputar 33 jornadas en fin de semana y solo cinco intersemanales, por lo que la Premier, para poder cumplir con ese acuerdo, necesita poner encuentros el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre.

El año que viene, el 'Boxking Day' volverá a la normalidad, ya que cae en sábado, por lo que se espera que la mayoría de partidos vuelvan a jugarse en ese día.

El resto de divisiones inferiores del fútbol inglés, de la Segunda a la Quinta, sí tienen programados todos sus partidos para el 26 de diciembre como es tradición.