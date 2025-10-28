Isco ya toca balón

"Un paso más, un paso menos" es el mensaje del Betis a un vídeo que ha colgado este martes en su medios oficiales en el que se ve al internacional de Arroyo de la Miel haciendo carrera continua en la ciudad deportiva verdiblanca junto a un rehabilitador de la entidad y tocando balón, lo que evidencia el avance en la recuperación del malagueño y un nuevo paso para volver al grupo que comanda el chileno Manuel Pellegrini.

El técnico de Santiago se ha mostrado en todo momento cauto sobre los plazos para la vuelta de Isco, que ya encara la recta final de su recuperación tras haberse sometido a un tratamiento conservador sin pasar por el quirófano y que irá dando pasos hasta su vuelta y su paulatina puesta a punto física hasta recobrar la mejor versión de su juego, la que le ha llevado a volver a la selección española seis años después de su última convocatoria.

Isco, de 33 años, se ha perdido el tramo inicial de la temporada del Betis y lo hará, como mínimo, con los compromisos ligueros (Mallorca y Valencia), de Copa del Rey (Palmde del Río) y Liga Europa (Olympique de Lyon) del conjunto de Pellegrini hasta la vuelta del próximo parón, que será el próximo 23 de noviembre ante el Girona en La Cartuja.