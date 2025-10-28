Marcelo debutará en la Kings League un año después de colgar las botas

Redacción Deportes, 28 oct (EFE).- El brasileño Marcelo Vieira, exjugador del Real Madrid y del Fluminense, entre otros, debutará en la Kings Cup de Gerard Piqué con el equipo Skull FC, en el Cupra Arena de Barcelona este jueves, un año después de su retirada del fútbol profesional.