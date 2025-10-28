Marcelo debutará en la Kings League un año después de colgar las botas

Tras la aparición del internacional español del Barcelona Lamine Yamal, quien debutó el pasado domingo en la Kings League, será el turno del exlateral izquierdo en este nuevo formato (Kings Cup), que reúne a los mejores equipos de España, Italia y Alemania.
Marcelo volverá a vestirse de corto y lo hará ante el Rayo de Barcelona a partir de las 16.30 GMT.
De esta forma, se sumará al elenco de leyendas que han dejado su huella en la competición, entre las que destacan el brasileño Ronaldinho de Assis Moreira, el argentino Javier Saviola, los italianos Andrea Pirlo y Francesco Totti, el español Joaquín Sánchez, los belgas Eden Hazard y Radja Nainggolan o el ucraniano Andriy Shevchenko.