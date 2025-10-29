3-5. El Mónaco acecha al PSG

El cuadro monegasco, que dejó a Ansu Fati en el banquillo, sin protagonismo, disfrutó de una jornada redonda. Aprovechó el tropiezo del PSG, del Marsella y del Lyon.

Por delante del Mónaco solo está el PSG con 21 puntos, uno más; aunque el Marsella le pisa los talones con 19 igual que el Estrasburgo, el Lyon y el Lens, en una parte alta de la clasificación al rojo vivo, ya que solamente cuatro unidades separan al octavo (Niza) del primero.

El partido estuvo marcado por un intercambio de golpes en el que salió ganando el más eficaz. A pesar del doblete de Bahereba Guirassy y del tanto del egipcio Mostafa Mohamed para el Nantes, fue el Mónaco el que aprovechó mejor sus llegadas.

Mamadou Coulibaly, el estadounidense Folarin Balogun, Maghnes Akliouche y por último el ruso Aleksandr Golovin con dos tantos le dieron la victoria al conjunto del belga Sebastien Pocognoli.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy