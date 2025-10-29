De Bruyne, operado con éxito en Amberes

"Tal y como estaba previsto, Kevin De Bruyne fue operado hoy en Amberes tras sufrir una lesión de alto grado en el músculo del muslo derecho", informó el Nápoles.

"La cirugía fue un éxito. De Bruyne, asistido durante la operación por el jefe del equipo médico del Nápoles, el Dr. Raffaele Canonico, continuará la primera fase postoperatoria de su rehabilitación en Bélgica", añadió el club.

De Bruyne ya se operó del mismo músculo en 2023, momento en el que estuvo de baja 120 días. Se perdió 29 partidos entre selección y Manchester City.

El belga sufrió la lesión ejecutando un penalti en el minuto 33 del duelo ante el Inter. No celebró el gol e inmediatamente se llevó la mano a la parte trasera de su muslo derecho. Después de la atención médica, tuvo que abandonar el terreno de juego sin ni siquiera poder apoyar la pierna afectada, lo que ya dio señas de la magnitud de la lesión.

El centrocampista belga llegó este verano a la ciudad del vigente campeón de Italia como agente libre procedente del Manchester City.

Ha sido titular en 10 de los 11 partidos disputados hasta el momento, incluido el más especial de lo que va de campaña, su reencuentro con el club 'cityzen' en el Etihad Stadium, amargo por ser sustituido en el minuto 26, víctima de una decisión técnica condicionada por la expulsión de Giovanni Di Lorenzo.

En sus meses en Nápoles suma 4 goles y 2 asistencias entre todas las competiciones.

Antonio Conte, entrenador del Nápoles, tendrá que hacer frente a la importante baja y reestructurar el equipo de nuevo. El escocés Scott McTominay, MVP de la pasada temporada, podrá volver al carril central, donde exhibió todo su potencial, tras haber sido escorado a banda por la llegada precisamente de De Bruyne.

El Nápoles, que perderá en enero también al centrocampista titular camerunés Frank Zambo Anguissa por la Copa África, podría acudir al mercado en enero para reforzar esa posición en la que el esloveno Stanislav Lobotka figura también entre los lesionados.