Lewandowski y Dani Olmo vuelven a los entrenamientos grupales

También se espera que el meta Joan García pueda reintegrarse con normalidad a los entrenamientos del equipo de Hansi Flick, aunque en su caso su vuelta al equipo no parece tan cercana.

El polaco sufrió una rotura de fibras con su selección y se ha perdido los últimos tres partidos: Girona, Olympiacos y Real Madrid; tres partidos en los que el técnico alemán del Barça ha tenido problemas en la delantera y ha tenido que poner a jugar de nueve a Marcus Rashford.

También es baja desde mitad de mes Dani Olmo. El egarense se lesionó muscularmente con la selección española y se ha reintegrado este miércoles a los entrenamientos del equipo azulgrana.

En la sesión de este miércoles participaron los metas Diego Kochen y Eder Aller, así como los jóvenes del Barça Atlètic Jofre, Dro, Toni Fernández y Xavi Espart.

Los barcelonistas se ejercitarán todos los días de la semana para preparar el encuentro contra el Elche.