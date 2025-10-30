Brian Riemer amplía hasta 2028 su contrato como seleccionador danés de fútbol

Riemer, de 47 años, llevaba en el cargo desde octubre del año pasado, poniendo fin a la situación de interinidad generada tras la salida de Kasper Hjulmand al término de la Eurocopa 2024.

La decisión de ampliar su contrato obedece a los "buenos resultados" y estilo de juego atractivo implantado por el técnico, explicó en un comunicado la DBU.

En sus diez partidos como seleccionador, Riemer suma seis victorias, dos empates y dos derrotas, ambas en la Liga de Naciones: contra España, en casa, en su debut (1-2); y en la vuelta de los cuartos de final contra Portugal (5-2).

Dinamarca encabeza su grupo de clasificación para el Mundial 2026 con 10 puntos, los mismos que Escocia, a quien se deberá enfrentar a domicilio en la última jornada, aunque con mejor diferencia de goles total.

Antes de ser nombrado seleccionador danés, Riemer había dirigido a la sub-19 de Dinamarca y había sido segundo entrenador en el Copenhague y en el Brentford inglés y primer entrenador del Anderlecht belga.